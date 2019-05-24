В Подмосковье возросло количество летальных ДТП с участие мотоциклистов

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Московской области с участием мотоциклистов весной выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С 1 по 23 мая на дорогах Московской области произошло 280 ДТП… Самый значительный рост числа погибших зафиксирован в ДТП с участием мотоциклистов. С начала апреля на дорогах погибло 10 мотоциклистов, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году", - сообщается в релизе.