Зеленский уволил члена Нацкомиссии по информации Артеменко

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии с должности Юрия Артеменко - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
"Согласно части первой статьи 20 закона Украины "О телекоммуникациях" постановляю освободить Aртеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - сообщается на сайте президента.
Ранее в субботу Артеменко сообщил, что решил подать в отставку, причиной стала усталость и предложение перейти на другую работу.