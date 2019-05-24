Зеленский уволил члена Нацкомиссии по информации Артеменко

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии с должности Юрия Артеменко - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Согласно части первой статьи 20 закона Украины "О телекоммуникациях" постановляю освободить Aртеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - сообщается на сайте президента.