Суд удовлетворил ходатайство экс-генерала СК Никандрова об УДО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего первого замначальника ГСУ СК Москвы Дениса Никандрова, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Постановление об удовлетворении ходатайства вступит в законную силу через десять дней", — сказала собеседница агентства.

Ранее Верховный суд переквалифицировал преступление Никандрова с особо тяжкого на тяжкое, изменил режим колонии со строгого на общий и пересчитал срок наказания, засчитав за полтора дня один день в СИЗО.

После этого осужденный смог просить об УДО.

После вступления приговора в силу Никандров не был этапирован в колонию, а оставался в столичном СИЗО.

В августе 2018 года Мосгорсуд приговорил Никандрова к пяти с половиной годам колонии за взятку в миллион долларов за освобождение "криминального авторитета" Андрея Кочуйкова.

Деньги генерал получил совместно с бывшим главой ГСУ СК Москвы Александром Дрымановым, экс-начальником СУ СК Москвы по ЦАО Алексеем Крамаренко, бывшим руководителем УСБ СК Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым.

Никандров заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось без исследования доказательств и с полным признанием вины подсудимым.