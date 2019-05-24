Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.

Беленов задекларировал заработок в 57,4 миллиона рублей, в том числе 4 миллиона рублей по основному месту работы. При этом Рогозин в 2018 году заработал 29,5 миллиона рублей, из них по основному месту работы - 23,5 миллиона.

Кроме того, несколько сотрудников "Роскосмоса" задекларировали собственность за рубежом. У Беленова в общей собственности с женой квартира во Франции площадью 123 квадратных метра и машино-место, а также гараж-бокс в личной собственности.

Супруга первого заместителя главы "Роскосмоса" Юрия Урличича задекларировала две квартиры и два машиноместа в Испании.

Согласно сведениям, у главы департамента Юрия Бородавки есть земельный участок в Болгарии, замдиректора департамента Александр Крутов – владелец квартиры на Кипре, супруга замдиректора департамента Владимира Лебедева владеет квартирой на Украине.