Союз журналистов Британии и Ирландии осудил новые обвинения Ассанжу в США

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Новые обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вызывают опасения по поводу свободы прессы, заявила РИА Новости генеральный секретарь Национального союза журналистов, объединяющего работников СМИ Великобритании и Ирландии, Мишель Стэнистрит.
"Последние обвинения в нарушении Закона о шпионаже со стороны американских властей вызывают серьезные опасения по поводу свободы прессы и сравнимы с посягательством на первую поправку к конституции США. Это решение представляет огромную угрозу, оно может криминализировать важную работу журналистов, которые занимаются расследованиями, и их возможность сохранить источники", - сказала она.
Стэнистрит назвала обвинения США "неприемлемыми" и подчеркнула, что администрация США "настроена на то, чтобы относиться к журналистам как к врагам народа".
Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.
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