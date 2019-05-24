Союз журналистов Британии и Ирландии осудил новые обвинения Ассанжу в США

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Новые обвинения в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вызывают опасения по поводу свободы прессы, заявила РИА Новости генеральный секретарь Национального союза журналистов, объединяющего работников СМИ Великобритании и Ирландии, Мишель Стэнистрит.

"Последние обвинения в нарушении Закона о шпионаже со стороны американских властей вызывают серьезные опасения по поводу свободы прессы и сравнимы с посягательством на первую поправку к конституции США. Это решение представляет огромную угрозу, оно может криминализировать важную работу журналистов, которые занимаются расследованиями, и их возможность сохранить источники", - сказала она.

Стэнистрит назвала обвинения США "неприемлемыми" и подчеркнула, что администрация США "настроена на то, чтобы относиться к журналистам как к врагам народа".

Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.