Зариф заявил, что Трамп не дождется конца Ирана

ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трампа не дождется конца Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.

"Он (Трамп - ред.) несколько дней назад предрек конец Ирану, но Иран будет лицезреть конец Трампа, сам же он (Трамп - ред.) не увидит конца Ирана", - сказал Зариф. Видео его выступления опубликовано МИД Ирана.

Глава МИД Ирана также отметил, что американский президент своими заявлениями показал, что не знает истории.

Зариф назвал Трампа "террористом", который занимается "экономическим терроризмом", пытаясь навязать свое политическое видение посредством экономического давления на страну.