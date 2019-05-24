Зариф заявил, что Трамп не дождется конца Ирана

ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трампа не дождется конца Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.
"Он (Трамп - ред.) несколько дней назад предрек конец Ирану, но Иран будет лицезреть конец Трампа, сам же он (Трамп - ред.) не увидит конца Ирана", - сказал Зариф. Видео его выступления опубликовано МИД Ирана.
Глава МИД Ирана также отметил, что американский президент своими заявлениями показал, что не знает истории.
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Зариф назвал Трампа "террористом", который занимается "экономическим терроризмом", пытаясь навязать свое политическое видение посредством экономического давления на страну.
На фоне обострения ситуации вокруг Ирана США сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов". Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.