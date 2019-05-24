Жизни Пола Уилана в СИЗО ничего не угрожает, заявил адвокат

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Жизни обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана в московском СИЗО ничего не угрожает, но условия его не устраивают, рассказал журналистам его адвокат Владимир Жеребенков.

В ходе заседания обвиняемый, будучи в "аквариуме" зала суда, через переводчика заявил, что "его жизни угрожает" следователь ФСБ. Комментарием спецслужбы РИА Новости не располагает.

По словам Жеребенкова, Уилан имел в виду, что ему угрожают условия содержания в СИЗО и возможный приговор.

"Угрозы жизни нет, Пол лишь говорит, что есть угроза незаконного приговора. Нет угрозы жизни, но есть вопросы к условиям содержания под стражей", - пояснил адвокат.

По мнению защиты, Уилана подставил его знакомый, обманом передав ему флэшку с секретной информацией.

"Если говорить про само дело, то подставил его знакомый, который знал его более десяти лет. Он думал, что на флэшке, которую Уилан получил от него, фотографии их совместной поездки в Сергиев Посад, с шашлыков и прогулок… Прошло уже пять месяцев, но следствие до сих пор не показало нам результатов оперативно-розыскной деятельности. Очевидно, что никакого преступления не совершалось", - полагает защитник.

На это заседание по делу Уилана, как и на прошлые, приходили американские дипломаты. В посольстве США заявляют, что доказательства вины Уилана следствие так и не представило. Решение оставить его в СИЗО вызвало в дипломатической миссии разочарование.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.

У задержанного - гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.