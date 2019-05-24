В Ростовской области задержали и. о. главы УФНС, сообщил источник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали и. о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Установлено, что Александрова, вопреки факту выявления нижестоящими налоговыми инспекциями преступной схемы необоснованного возмещения НДС, в нарушение Налогового кодекса РФ отменила решение об отказе в возмещении НДС в адрес ООО "ДИС" в сумме 21 миллион рублей, что привело к хищению бюджетных средств в указанной сумме", — сказал собеседник агентства.

По его информации, в отношении Александровой возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

"Она задержана", — заявил собеседник, пояснив, что дома и на работе у нее проведены обыски.