На Бали задержали россиянина за контрабанду выдрят

"Посольство получило сообщение о том, что аэропорту Денпасара, столицы провинции и острова Бали, при посадке в самолет был задержан иностранец, пытавшийся пронести с собой на борт в коробке детенышей выдры и скорпионов. Местная полиция сообщала, что задержанный - гражданин России. Полной уверенности в этом пока нет, в настоящее время консульский отдел посольства проверяет эту информацию. Все произошло сегодня, совсем недавно, так что деталей мы пока не знаем", - сообщил дипломат.