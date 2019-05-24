На Бали задержали россиянина за контрабанду выдрят

БАНГКОК, 24 мая - РИА Новости. Полиция Индонезии сообщила о задержании в аэропорту на острове Бали россиянина за попытку вывоза охраняемых диких животных - детенышей выдры и скорпионов, посольство РФ проверяет информацию, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-атташе дип представительства Денис Тетюшин.
"Посольство получило сообщение о том, что аэропорту Денпасара, столицы провинции и острова Бали, при посадке в самолет был задержан иностранец, пытавшийся пронести с собой на борт в коробке детенышей выдры и скорпионов. Местная полиция сообщала, что задержанный - гражданин России. Полной уверенности в этом пока нет, в настоящее время консульский отдел посольства проверяет эту информацию. Все произошло сегодня, совсем недавно, так что деталей мы пока не знаем", - сообщил дипломат.
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Поданным агентства Рейтер, задержанный нес на борт самолета в коробке, наполненной кормом, четырех детенышей охраняемой евразийской выдры и десять скорпионов. Коробка вызвала подозрения при рентгеновской проверке на стойке спецконтроля, после чего была вскрыта в присутствии пассажира сотрудниками службы безопасности аэропорта.
В марте гражданин РФ был задержан в Денпасаре при попытке вывезти детеныша орангутана авиарейсом, следовавшим во Владивосток.