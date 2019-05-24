Отставка Мэй не изменит ситуацию с Brexit, считает Косачев

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уход британского премьера Терезы Мэй в отставку был предопределен - ее "сдают" однопартийцы, этот шаг не изменит ситуацию с Brexit, отношения с Россией также под вопросом, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее лидер консерваторов, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о своей отставке с 7 июня.

"Объявленный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй уход с поста главы Консервативной партии был не просто ожидаем – британские пресса и общественность буквально требовали его: "в стране практически больше нет правительства, и, мол, нам нужен новый лидер", - написал Косачев в пятницу в Facebook

По его мнению, причина понятна - Мэй "надорвалась" на Brexit, хотя до самого конца пыталась найти приемлемые для всех пути выхода из кризиса. Голосование в парламенте по сделке проходило трижды, и каждый раз все заканчивалось для премьера провалом: анонсированные ею новые компромиссы отвергли как оппозиция, так и сторонники жесткого Brexit в партии самого премьера, напомнил сенатор.

"Вообще ключевые проблемы у Мэй возникли именно внутри партии: подавшая накануне в отставку лидер палаты общин Андреа Лидсом стала 36-м министром, покинувшим правительство Великобритании при Мэй. Судя по всему, однопартийцы весьма откровенно и жестко (что не совсем в британской традиции) "сдают" Мэй, чтобы защитить себя и свою политику. Хотя во многом виновата, конечно, сама премьер, которая не умеет находить компромиссы даже с союзниками и так и не смогла договориться с парламентом по Brexit", - подчеркнул Косачев.

При этом сенатор считает, что уход Терезы Мэй сам по себе "не повлияет на ситуацию с Brexit и проблемы и внутрибританская диспозиция вокруг выхода из ЕС сохранятся".

России, по мнению Косачева, Мэй запомнится, прежде всего, скандальным "хайли лайкли" - недоказанными обвинениями в адрес РФ, на основании которых ряд европейских стран принял вполне конкретные действия по выдворению российских дипломатов. "Это внешнеполитическое и юридическое "ноу хау" Мэй - вполне в традициях британского прецедентного права - похоже, стало ориентиром для многих других западных стран, которые не считают нужным утруждать себя строгими доказательствами, когда речь заходит о России. Поэтому не думаю, что у нас будут слишком горевать по поводу ухода Мэй", - написал парламентарий.