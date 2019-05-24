ФАС не видит проблем на топливном рынке, рост цен не превысит инфляцию

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит в данный момент проблем на топливном рынке страны, рост цен на нём по итогам года не превысит инфляцию, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

Ранее в мае сразу два топливных союза - Российский (РТС) и Независимый (НТС) - обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с письмами, в которых заявили о росте оптовых и мелкооптовых цен на топливо. В частности, НТС отметил, что в период с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на СПбМТСБ на бензин марки Аи-92 выросли на 23%, на Аи-95 - на 18,5%, на летнее дизельное топливо - на 2,5%.

"Я не вижу никакой проблемы сейчас", - сказал Артемьев, комментируя ситуацию. "(Рост цен на топливо - ред.) будет в пределах инфляции", - добавил глава ФАС.

Артемьев объяснил, что остроту вопроса снижает демпфирующий акциз. "У нас теперь есть механизм демпфирующего акциза, при росте цен на внутреннем рынке, соответственно, бюджет за счет налогов компенсирует нефтяным компаниям. У нас этот механизм принят навсегда, а не на один год", - сказал он.

В 2019 году в России стартовало завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прочего в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.