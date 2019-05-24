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РИА Новости

Позиция Еврокомиссии по Brexit не изменится в связи с уходом Мэй

24 мая, 14:11
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© REUTERS / Toby MelvilleПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне. 24 мая 2019
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне. 24 мая 2019
© REUTERS / Toby Melville
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Мария Князева. Позиция Еврокомиссии относительно диалога с Великобританией о ее выходе из Евросоюза не меняется ввиду ухода премьера страны Терезы Мэй со своего поста, заявила представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева на брифинге в пятницу.
Премьер Мэй ранее объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны.
"Наша позиция по соглашению о выходе и прочему … остается неизменной", - сказала Андреева, комментируя ситуацию.
Евросоюз, в том числе и Еврокомиссия, неоднократно заявлял, что созданный в прошлом году проект договора об условиях выхода Великобритании из ЕС не подлежит пересмотру.
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Этот документ был выработан в рамках длительных и непростых переговоров ЕС и Британией, однако пока так и не смог пройти согласование в парламенте Соединенного Королевства. Это вызвало необходимость отсрочки Brexit, который изначально должен был состояться 29 марта 2019 года. Без этой отсрочки произошел бы так называемый "жесткий" выход страны из союза – без согласованных условий этого процесса, что грозило весьма неприятными экономическими последствиями как для страны, так и для союза.
Судьба Brexit остается неизвестной: договор об условиях "развода" так и не одобрен парламентом Великобритании, при этом страна теперь должна покинуть союз не позднее 31 октября.
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Выход Британии из ЕвросоюзаТереза МэйБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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