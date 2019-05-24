Обвиняемый в шпионаже Уилан пожаловался на условия содержания в СИЗО

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан утверждает, что его личная безопасность в СИЗО под угрозой из-за плохих условий содержания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сегодня Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ, просившей продлить Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 августа. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, однако слушателей допустили до начала заседания и оглашения постановления.

"Очевидно, что нет никакого доверия к возникшей ситуации, нет никакой справедливости. Я был пойман, моя личная безопасность была под угрозой, мои права были нарушены. Я абсолютно уверен в этом… Я не принимал душ в течение двух недель, я сам вынужден стричь свои волосы, у меня нет доступа к медицинскому обслуживанию, нет возможности получить помощь от дантиста, я не получаю посылки, которые были мне направлены еще два месяца назад, мне ничего не передают", - пожаловался Уилан.

До этого обвиняемый, будучи в "аквариуме" зала суда, через переводчика заявил, что его жизни якобы угрожает следователь ФСБ.

Комментарием ФСБ РИА Новости пока не располагает.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.

У задержанного - гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.