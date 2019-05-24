Макрон призвал дать пояснения по Brexit после решения Мэй уйти в отставку

Британский журналист: Мэй оставалось только назначить дату Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что она покинет и пост премьера. Журналист из Великобритании Александр Некрасов в эфире радио Sputnik объяснил, почему эта отставка была неизбежной.