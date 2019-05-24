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РИА Новости

Меркель "приняла к сведению" критику видеоблогера

24 мая, 14:01
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 мая – РИА Новости. Более 7 миллионов человек посмотрели в интернете выступление немецкого блогера Резо (Rezo) с критикой политики Ангелы Меркель, канцлер ФРГ и глава МИД страны Хайко Маас "приняли к сведению" данное выступление.
"Канцлер приняла к сведению данное видео", - заявила на брифинге в пятницу заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фиц, добавив, что Меркель "стремится к общению с молодыми людьми, обмен мнениями очень важен".
С аналогичным заявлением от имени Мааса выступила и официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
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26-летний Резо опубликовал в Youtube 18 мая 55-минутный ролик, приуроченный к проведению 26 мая в Германии выборов в Европарламент. В настоящий момент он собрал почти 7,4 миллиона просмотров. В ролике использовано много статистических данных, блогер утверждает, что Христианско-демократический союз (ХДС), членом котором является много лет занимающая пост канцлера Меркель, "разрушает нашу жизнь и наше будущее".
Анализируя предвыборные обещания партии и итоги политики правительства ФРГ прошедших лет, Резо приводит аргументы в пользу того, что ХДС поддерживает исключительно богатых граждан, усугубляет социальный разрыв в сфере образования, проводит линию, ведущую к катастрофе в области защиты климата, а также поддерживает США в совершении военных преступлений. Много критики звучит и в адрес многолетних партнеров ХДС по правящей коалиции – Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит глава МИД ФРГ Маас. В итоге блогер призывает не голосовать 26 мая ни за ХДС, ни за СДПГ.
В партии ХДС в начале недели скептически отреагировали на критику, блогера попытались обвинить в подтасовке фактов и распространении фейкньюс, однако затем он был приглашен в штаб-квартиру партии в Берлине для диалога.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на экстренном саммите ЕС по Brexit в Брюсселе
17 мая, 16:55
Туда ей и дорога… Ангеле Меркель подыскали теплое местечкоОна, правда, обещала оставаться канцлером ФРГ до 2021 года, но, кажется, что на нее не обидятся, если она не сдержит слово. Ведь всем от этого только лучше станет. Немцам – точно.
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Хайко МаасАнгела МеркельГерманияВ мире
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