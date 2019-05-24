Меркель "приняла к сведению" критику видеоблогера

БЕРЛИН, 24 мая – РИА Новости. Более 7 миллионов человек посмотрели в интернете выступление немецкого блогера Резо (Rezo) с критикой политики Ангелы Меркель, канцлер ФРГ и глава МИД страны Хайко Маас "приняли к сведению" данное выступление.

"Канцлер приняла к сведению данное видео", - заявила на брифинге в пятницу заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фиц, добавив, что Меркель "стремится к общению с молодыми людьми, обмен мнениями очень важен".

С аналогичным заявлением от имени Мааса выступила и официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

26-летний Резо опубликовал в Youtube 18 мая 55-минутный ролик, приуроченный к проведению 26 мая в Германии выборов в Европарламент. В настоящий момент он собрал почти 7,4 миллиона просмотров. В ролике использовано много статистических данных, блогер утверждает, что Христианско-демократический союз (ХДС), членом котором является много лет занимающая пост канцлера Меркель, "разрушает нашу жизнь и наше будущее".

Анализируя предвыборные обещания партии и итоги политики правительства ФРГ прошедших лет, Резо приводит аргументы в пользу того, что ХДС поддерживает исключительно богатых граждан, усугубляет социальный разрыв в сфере образования, проводит линию, ведущую к катастрофе в области защиты климата, а также поддерживает США в совершении военных преступлений. Много критики звучит и в адрес многолетних партнеров ХДС по правящей коалиции – Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит глава МИД ФРГ Маас. В итоге блогер призывает не голосовать 26 мая ни за ХДС, ни за СДПГ.