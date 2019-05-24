Рогозин повысил свой заработок за время работы в "Роскосмосе"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заработал за прошлый год 29,5 миллиона рублей, в том числе по основному месту работы – почти 23,5 миллиона, следует из опубликованной на сайте "Роскосмоса" декларации.

В гараже главного космического чиновника есть автомобиль "Газ-21Р", Mercedes S560, мотоцикл BMW R1200GS, он владелец земельного участка 2,3 тысячи квадратных метров, жилого дома площадью 782 "квадрата". Также у него в пользовании 346-метровая квартира.

Супруга Рогозина заработала 3,3 миллиона рублей. В ее собственности тоже 346-метровая квартира, три машиноместа и автомобиль Range Rover.

В 2017 году, для сравнения, в то время вице-премьер Дмитрий Рогозин задекларировал доход в 24,2 миллиона рублей, что в три раза выше, чем за год до этого (8,1 миллиона рублей). На должность в "Роскосмос" он был назначен ровно год назад - 24 мая 2018 года.