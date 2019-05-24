Путину докладывают о самых резонансных коррупционных делах, сообщил Песков

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Антикоррупционная деятельность государства - это системная работа, а не кампанейщина, она может затронуть все ведомства и чины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обвинением полковника ФСБ России Кирилла Черкалина в участии в афере на 490 миллионов рублей.
Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей, дело рассматривает Мосгорсуд. Из озвученных в суде материалов следует, что Черкалин проходит подозреваемым по делу о мошенничестве своих ранее арестованных коллег Андрея Васильева и Дмитрия Фролова. Кроме того, ему предъявлено обвинение в получении взятки в 850 тысяч долларов.
"Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора. Это системная работа, это не кампанейщина. Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах. Это обычная, нормальная практика. Больше мне добавить нечего", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не рассматривает ли он это уголовное дело как "удар по ФСБ как структуре".
По данным "Коммерсанта", Черкалин курировал в спецслужбе борьбу с преступностью в банковской сфере. В ходе обысков дома и на работе у полковника "изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 миллиардов рублей", писала газета.