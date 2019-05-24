Путину докладывают о самых резонансных коррупционных делах, сообщил Песков

"Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора. Это системная работа, это не кампанейщина. Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах. Это обычная, нормальная практика. Больше мне добавить нечего", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не рассматривает ли он это уголовное дело как "удар по ФСБ как структуре".