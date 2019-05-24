Премьер Бельгии прокомментировал отставку Мэй

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Премьер Бельгии Шарль Мишель, реагируя на отставку главы британского правительства Терезы Мэй, призвал продолжить путь к упорядоченному Brexit.
В пятницу Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.
"Несмотря на наши разногласия, Тереза Мэй демонстрировала открытость в решении Brexit для Великобритании и ЕС. Я хочу поблагодарить ее за решимость и сотрудничество", - сообщил бельгийский премьер в пятницу в своем аккаунте в Twitter.
По его словам, "упорядоченный выход остается наилучшим способом защиты интересов нашего народа и наших экономик".
"Давайте продолжим этот путь", - подчеркнул он.
До тех пор, пока не будет избран новый лидер, Мэй останется премьером. Процесс выбора нового лидера занимает, в среднем, шесть недель, но срок зависит от числа кандидатов. Нового премьера Великобритания получит либо непосредственно перед летними парламентскими каникулами, которые начнутся в конце июля, либо уже после них – в сентябре. Между тем, судьба Brexit остается неизвестной. Установленный Евросоюзом дедлайн для выхода Великобритании - 31 октября.