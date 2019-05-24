Путин обсудил с Совбезом темы, затронутые в разговоре с Меркель и Макроном

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблемы, затронутые в его недавнем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также предстоящие на следующей неделе международные контакты на полях встречи Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Затрагивались темы в рамках подготовки к саммиту Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане на следующей неделе, а также к планирующимся двусторонним встречам на полях этого мероприятия", - сказал он.

"Также состоялся обмен мнениями по проблемам, которые обсуждались в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора президента Путина с канцлером Меркель и президентом Макроном", - добавил Песков.

Во вторник Путин, Макрон и Меркель обсудили ряд международных тем, включая ситуацию на Украине, сирийскую проблематику, Иран и ПАСЕ.

"На совещании обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня", - отметил пресс-секретарь.