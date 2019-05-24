Путин обсудил с Совбезом темы, затронутые в разговоре с Меркель и Макроном

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблемы, затронутые в его недавнем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также предстоящие на следующей неделе международные контакты на полях встречи Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Затрагивались темы в рамках подготовки к саммиту Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане на следующей неделе, а также к планирующимся двусторонним встречам на полях этого мероприятия", - сказал он.
22 мая, 06:01Путин обсудил с Макроном и Меркель кризис на Украине
"Также состоялся обмен мнениями по проблемам, которые обсуждались в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора президента Путина с канцлером Меркель и президентом Макроном", - добавил Песков.
Во вторник Путин, Макрон и Меркель обсудили ряд международных тем, включая ситуацию на Украине, сирийскую проблематику, Иран и ПАСЕ.
"На совещании обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня", - отметил пресс-секретарь.
В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.