В Минпросвещения прокомментировали скандальный выпускной во Владивостоке

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ осудило акцию, где выпускники устроили костюмированную вечеринку на Последний звонок, заявил журналистам директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов.
Он отметил, что подобные вещи могут оскорбить педагогический коллектив.
В соцсетях и местных СМИ распространяется видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они разбрасывают разноцветные краски, танцуют и громко скандируют, а затем распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского.
"Министерство осуждает акцию учащихся школы во Владивостоке. Мы видим много достойных примеров творческой активности школьников по всей стране в рамках праздника, который действительно остается теплым воспоминанием для многих. Где-то ребята организовывают поэтические состязания, где-то дарят учителям памятные видеосюжеты. Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны скорее оскорбить педагогический коллектив. Ситуация вновь напоминает о повышенной роли воспитательного процесса как в системе образования, так и в семье, внутри своего круга общения", - сказал Емельянов.