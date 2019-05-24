В Минпросвещения прокомментировали скандальный выпускной во Владивостоке

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ осудило акцию, где выпускники устроили костюмированную вечеринку на Последний звонок, заявил журналистам директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью, пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов.

Он отметил, что подобные вещи могут оскорбить педагогический коллектив.

В соцсетях и местных СМИ распространяется видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они разбрасывают разноцветные краски, танцуют и громко скандируют, а затем распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского.