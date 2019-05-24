Возможность встречи в "нормандском формате"прорабатывается, заявил Песков

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Москва не против саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина), но не является сторонником встречи ради встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем, такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине. Сейчас нужно набраться терпения, подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны, когда мы поймем, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностям, о без альтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, Меркель и Макрон. После этого уже на повестку дня может встать вопрос о "нормандском саммите", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли встреча в нормандском формате на высшем уровне о переговорах по Донбассу.

Он отметил, что Россия не против участия в саммите.

"Нормандский процесс является безальтернативным, и это в ходе беседы это подтвердил президент Путин, но, конечно, никто не является сторонником встречи ради встречи, должна быть проделана определенная домашняя работа, а также работа, связанная с формированием и мировоззрением политического командования на Украине", - заключил Песков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.