Медведев предложил Румасу обсудить вопросы по Союзному договору

ГОРКИ, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с коллегой из Белоруссии Сергеем Румасом предложил обсудить помимо текущей повестки вопросы Союзного договора двух стран.

"За последнее время мы с вами обсуждали разные вопросы, но в повестке дня находятся и текущие непростые какие-то темы для обсуждения, но есть и стратегические вопросы, в частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства. В конце года мы с вами провели заседание Союзного совета министров, обсуждали текущую жизнь, сейчас обсуждаем дополнительные возможности по реализации Союзного договора", - сказал Медведев на встрече с Румасом.

Он напомнил, что в настоящее время в этом направлении работают рабочие группы с участием членов правительства России и Белоруссии. "Я думаю, что по этим вопросам можно было бы пройтись для того, чтобы "сверить часы",- добавил Медведев.

Сначала премьер-министры проведут переговоры в узком составе после чего общение продолжится в расширенном формате. В расширенном составе в переговорах примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, замглавы Минфина Илья Трунин, статс-секретарь - замглавы МИД Григорий Карасин. С белорусской стороны - вице-премьеры Игорь Ляшенко и Игорь Петришенко, министры экономики и финансов Дмитрий Крутой и Максим Ермолович, посол Белоруссии в России Владимир Семашков.

В конце 2018 года Белоруссия и РФ решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.