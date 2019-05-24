В России планируют возродить производство музыкальных инструментов

НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Минкультуры РФ планирует постепенно возродить производство отечественных музыкальных инструментов, сопоставимое с тем, что было в годы СССР, сообщил глава министерства Владимир Мединский журналистам в Новосибирске, где он провел заседание координационного совета по культуре при министерстве.

В пятницу Мединский вручил детским музыкальным школам Новосибирской области сертификаты на 17 новых фортепиано отечественного производства.

"Это современные фортепиано российского производства. Мы договорились с Минпромторгом РФ. Министерство культуры убедило правительство в необходимости отдельного финансирования этой статьи… Восстанавливается производство отечественных музыкальных инструментов, размещаются крупные госзаказы на отечественных фабриках", - сказал министр.

Мединский рассказал, что в рамках нацпроекта "Культура" регионы определяют потребность в инструментах, затем Минкультуры формирует заявки, направляет их в Минпромторг вместе с деньгами. Затем Минпромторг размещает госзаказ на изготовление этих фортепиано на нескольких созданных фактически с нуля фабриках, после чего они поставляются в школы искусств и по факту поставки произведенного инструмента Минпромторг этим фабрикам оплачивает стоимость.

"Эта система, которая позволяет нам, с одной стороны, наполнить наши детские музыкальные школы современными инструментами, а с другой стороны, сделать так, чтобы это не были инструменты китайского производства, чтобы мы постепенно воссоздали то производство, которое было в советские годы по выпуску инструментов", - сказал он.

Мединский, сославшись на слова известного пианиста Дениса Мацуева, признал, что качество отечественных пианино "могло бы быть и лучше".