Юристы прокомментировали новые обвинения, предъявленные Ассанжу

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Решение Минюста США предъявить дополнительные обвинения Джулиану Ассанжу подтверждают худшие опасения основателя Wikileaks и могут стать дополнительным поводом для беспокойства британского суда, заявил РИА Новости адвокат британской юридической фирмы BDB Pitmans Энтони Ханрэтти, специализирующийся на вопросах экстрадиции.

Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.

"Поведение Минюста США подтверждает предположения Ассанжа о том, что если он будет отправлен в США, они просто добавят новые обвинения, чтобы он остался в тюрьме как можно дольше. Это станет поводом для некоторого беспокойства британского суда в том случае, если ему придется рассматривать запрос США", - сказал Ханрэтти.

В то же время, Ханрэтти считает, что Швеция все равно будет предпочтительным вариантом для британского суда.

"Я не думаю, что эти новые обвинения что-то изменят с точки зрения решения, которое придется принять министру внутренних дел. Это по-прежнему будет выбор между отправкой господина Ассанжа в США по "хакерским" обвинениям (на них основывается американский запрос на экстрадицию) или в Швецию для того, чтобы предстать там перед судом по обвинению в изнасиловании. Я все равно считаю, что Швеция будет предпочтительным вариантом", - считает Ханрэтти.

Юрист убежден, если он будет экстрадирован в Швецию, то высока вероятность его последующей экстрадиции в США.

"Если он будет экстрадирован в Швецию, тогда США потребует его экстрадиции оттуда, и высока вероятность, что в итоге он окажется в США, это просто вопрос времени", - отметил Ханрэтти.

По словам другого юриста, просившего не называть его имя, действия США не вызывают удивления.

"У США еще есть время на то, чтобы обосновать свой запрос об экстрадиции. Но я полагаю, что вначале все равно будет рассмотрен запрос об экстрадиции в Швецию, поскольку он существовал изначально. Правда, в США Ассанжу грозит больший срок, а потенциальный срок может стать одним из факторов, играющих роль в принятии министром внутренних дел решения о том, какой запрос рассматривать в первую очередь", - сказал он.

"Но я хотел бы еще раз подчеркнуть: смертная казнь Ассанжу не грозит ни в каком случае", - отметил юрист.