Юристы прокомментировали новые обвинения, предъявленные Ассанжу

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Решение Минюста США предъявить дополнительные обвинения Джулиану Ассанжу подтверждают худшие опасения основателя Wikileaks и могут стать дополнительным поводом для беспокойства британского суда, заявил РИА Новости адвокат британской юридической фирмы BDB Pitmans Энтони Ханрэтти, специализирующийся на вопросах экстрадиции.
Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.
"Поведение Минюста США подтверждает предположения Ассанжа о том, что если он будет отправлен в США, они просто добавят новые обвинения, чтобы он остался в тюрьме как можно дольше. Это станет поводом для некоторого беспокойства британского суда в том случае, если ему придется рассматривать запрос США", - сказал Ханрэтти.
В то же время, Ханрэтти считает, что Швеция все равно будет предпочтительным вариантом для британского суда.
"Я не думаю, что эти новые обвинения что-то изменят с точки зрения решения, которое придется принять министру внутренних дел. Это по-прежнему будет выбор между отправкой господина Ассанжа в США по "хакерским" обвинениям (на них основывается американский запрос на экстрадицию) или в Швецию для того, чтобы предстать там перед судом по обвинению в изнасиловании. Я все равно считаю, что Швеция будет предпочтительным вариантом", - считает Ханрэтти.
Юрист убежден, если он будет экстрадирован в Швецию, то высока вероятность его последующей экстрадиции в США.
"Если он будет экстрадирован в Швецию, тогда США потребует его экстрадиции оттуда, и высока вероятность, что в итоге он окажется в США, это просто вопрос времени", - отметил Ханрэтти.
По словам другого юриста, просившего не называть его имя, действия США не вызывают удивления.
"У США еще есть время на то, чтобы обосновать свой запрос об экстрадиции. Но я полагаю, что вначале все равно будет рассмотрен запрос об экстрадиции в Швецию, поскольку он существовал изначально. Правда, в США Ассанжу грозит больший срок, а потенциальный срок может стать одним из факторов, играющих роль в принятии министром внутренних дел решения о том, какой запрос рассматривать в первую очередь", - сказал он.
"Но я хотел бы еще раз подчеркнуть: смертная казнь Ассанжу не грозит ни в каком случае", - отметил юрист.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.
24 мая, 11:10Политолог: Ассанж уничтожил "Большого брата"Организация WikiLeaks заявила, что новые обвинения со стороны США в адрес ее основателя Джулиана Ассанжа ‒ это конец свободы прессы. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, в чем заключается на самом деле "вина" Ассанжа перед США.