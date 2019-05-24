Песков: торговые войны в мире свидетельствуют о реальности угроз для Рунета

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны свидетельствуют о реальных угрозах в отношении рунета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что смысл подписанного президентом закона об устойчивой работе интернета в России, "как раз заключается в том, чтобы обезопасить нашу сеть в случае недружественных шагов из-за границы".
"Опасность таких недружественных шагов, она носит не просто чисто гипотетический характер. Вы видите, что сейчас происходит в рамках войн, я не буду персонифицировать участников. Но, какие системные опасности несут в себе эти торговые войны, причем не только для участников, но и волны от этого расходятся по всему миру", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что причины для централизованного управления российским интернетом, сформулированные Минкомсвязи, могут позволить отключать рунет от глобальной сети не всегда по существенным поводам.
При этом представитель Кремля отметил, что "это вопрос, собственно, правоприменительной практики, поэтому здесь лучше обращаться к экспертам".
"Поэтому, конечно, скажем так, резервирование таких внутренних, суверенных мощностей - это, конечно, необходимые действия для защиты собственных интересов", - подчеркнул Песков.
Как стало известно в пятницу, Минкомсвязи подготовила порядок централизованного управления сетью связи общего пользования в рамках закона об устойчивом рунет. Документ определяет виды угроз, при которых будет приниматься централизованное управление связью. К ним относятся угрозы целостности (невозможность установить соединение между пользователями), угрозы устойчивости (нарушение работы сети при отказе части оборудования, природных или техногенных катастрофах) и угрозы безопасности (попытки взломать оборудование провайдеров или оказать дестабилизирующее внутреннее или внешнее информационное воздействие на сети связи).
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Президент России Владимир Путин подписал 1 мая закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Законом, в частности, предусматривается, что операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам.