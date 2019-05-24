Песков: торговые войны в мире свидетельствуют о реальности угроз для Рунета

"Это уже не просто стресс-фактор". Эксперт о торговой войне США против КНР

В Google объяснили, как будет работать Android на смартфонах Huawei. Соединенные Штаты явно не собираются ослаблять экономическое давление на Китай, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik эксперт Григорий Ярыгин.