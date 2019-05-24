Российские военные в Конго займутся обслуживанием техники, заявил Песков

Ранее сообщалось, что Россия и Конго заключили контракт на направление российских военных специалистов в Конго для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране российской военной техники.

"Речь идет о специалистах, которые приедут для обслуживания ранее поставленной в Конго военной техники и специального имущества, как это называется. Многие объекты этой техники могут дальше использоваться при соответствующем сервисе, как раз эти люди, которые будут туда направлены, они и будут заниматься обслуживанием этого имущества", - сказал Песков журналистам.