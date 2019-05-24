В Госдуме предложили удалять аккаунты умерших пользователей соцсетей

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов предложил спустя год удалять аккаунты умерших пользователей социальных сетей, а также предусмотреть в законодательстве возможность передачи страниц в соцсетях по наследству.

По словам Вострецова, многие используют свои аккаунты для заработка, при этом существует большое число страниц, которые не являются коммерческими, но в обеих ситуациях блокировка или наследование аккаунтов в случае смерти их владельцев не урегулировано.

"Что делать с этими страничками? Получается, что ещё лет десять - и Facebook превратится в огромное интернет-кладбище, потому что люди уходят, а их странички остаются. Надо, конечно, подумать, кто должен закрывать страницы умерших пользователей соцсетей, когда их родственники не объявляются. Наверное, если по страничке нет движения в течение трех месяцев, нужно её блокировать. Через шесть месяцев, получается, что люди вступают в наследство. Если до года никто не объявился, то тогда эту страничку просто нужно удалять", - заявил Вострецов РИА Новости.

Он добавил, что после смерти пользователя, аккаунт которого не был коммерческим, его страницу можно было бы сделать страницей памяти. "Должно быть обозначено, что это страницы ушедших людей, чтобы ими не пользовались мошенники для различных афер", - пояснил депутат.