Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в пятницу продлил до 29 августа заключение под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ России обвиняет в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 29 августа 2019 года", - огласил решение судья Сергей Рябцев.

Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме, однако слушателей допустили до начала заседания и оглашения постановления.

Защита иностранца просила отклонить ходатайство ФСБ о ареста. Адвокат Владимир Жеребенков отмечал, что Уилан может находиться под домашним арестом и не намерен скрываться от следствия.

Сам обвиняемый, будучи в "аквариуме" зала суда, через переводчика заявил, что его жизни угрожает следователь ФСБ. По его утверждению, капитан ФСБ Алексей Хижняк "ведет себя непрофессионально, оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни". Комментарием ФСБ агентство пока не располагает.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.

У задержанного - гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.