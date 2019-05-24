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РИА Новости

Источник: наставники "Голос.Дети" записали обращения для спецвыпуска шоу

24 мая, 13:04
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© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на YoutubeФинал шестого сезона шоу "Голос.Дети"
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
© Канал "The Voice Kids Russia/Голос Дети" на Youtube
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Наставники музыкального шоу "Голос.Дети" записали видеообращения к участникам специального выпуска программы на Первом канале, который должен прояснить ситуацию с нечестным голосованием в финале шестого сезона шоу, сообщил РИА Новости информированный источник.
Спецвыпуск телешоу "Голос.Дети" выйдет в прямой эфир в пятницу на Первом канале в 21.30 (мск) и продлится два часа.
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"Каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них", - рассказал источник.
Представитель певицы Светланы Лободы Дарья Бурлакова сообщила РИА Новости, что артистка принять участие в программе не сможет. "У нас концерт в Казахстане, Светлана сейчас на гастролях", - пояснила она.
Пресс-секретари наставников Валерия Меладзе и Пелагеи вопрос об участии комментировать отказались, подчеркнув, что всей информацией на этот счет обладает Первый канал.
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Ранее представители канала отказались раскрывать детали того, что конкретно будет показано в спецвыпуске и кто в нем примет участие, отметив, что все подробности будут в прямом эфире. Канал также сообщал, что пригласил для участия в специальном выпуске всех финалистов конкурса.
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. Первый канал решил аннулировать результаты финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", в котором победила дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB.
Согласно докладу Group-IB, была выявлена массированная автоматизированная отправка смс в пользу участника "Голос. Дети" под номером семь, который был присвоен Микелле Абрамовой, в накрутке голосов участвовали около 300 телефонных номеров, с них были отправлены более 8 тысяч сообщений. При этом система выборов победителя не подвергалась ни кибератакам, ни внутренним воздействиям. Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в суперфинале боролись Валерий Кузаков и Ержан Максим. В финале шестого сезона шоу также принимали участие Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
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