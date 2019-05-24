В ДНР заявили о нестабильной ситуации на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о нестабильной ситуации на линии соприкосновения в Донбассе в течение минувшей недели.

В ведомстве пояснили, что с 10 по 16 мая фиксировалось в среднем 14-15 обстрелов со стороны силовиков за сутки, с 17 по 22 мая включительно среднесуточное количество нарушений составило от шести до семи. Однако за минувшие сутки силовики активизировали обстрелы на донецком и горловском направлении, количество нарушений возросло до 18 раз.

"Уже более месяца украинской стороной блокируются переговоры по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. На этом фоне наблюдается нестабильная ситуация на линии соприкосновения... Количество нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшую неделю изначально снизилось почти в два с половиной раза, но 23 мая обстановка существенно изменилась, - сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Кроме того, он отметил, что с 10 по 16 мая в результате обстрелов было повреждено 20 жилых домов и два объекта инфраструктуры, в то время как с 17 по 23 мая повреждений не зафиксировано, однако силовики систематически обстреливали район Васильевской насосной станции.