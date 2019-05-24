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РИА Новости

В российской армии появилась должность главного сержанта

24 мая, 13:07
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В российских Вооруженных силах ввели новую должность — главный сержант, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Это должно способствовать укреплению порядка и дисциплины в подразделениях.
"Главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке", — пояснил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
Нововведение призвано поднять авторитет сержантского состава, а также укрепить воинскую дисциплину и порядок.
"Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения", — уточнили в пресс-службе ЮВО.
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Дворников уже провел встречу с главными сержантами округа, рассказал им об основных задачах, разъяснил особый статус и привилегии.
О возможном появлении должности главного сержанта еще в 2011 году говорил статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков. Тогда, по его словам, это была "перспектива не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего".
Аналогичная должность есть в американской армии, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.
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Должность как эксперимент

Позже начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев пояснил, что введение должности главного сержанта — это эксперимент командующего войсками округа.
"Главный сержант — это выборная должность, на которую на общих собраниях сержантского состава воинской части выбираются наиболее подготовленные младшие командиры, обладающие лидерскими качествами и авторитетом в воинском коллективе как среди подчиненных, так и равных военнослужащих", — сказал Астафьев.
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Мнение эксперта

Введение новой должности прокомментировал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Это часть системы по созданию профессионального сержантского состава. В принципе, должность "главный сержант" — это человек, который отвечает за подготовку и отбор сержантов. Его слово будет значимым при выдвижении на должности сержантского состава", — сказал он РИА Новости.

По словам Мураховского, по званию и должности главный сержант имеет право отдавать приказы рядовому составу, но все-таки его обязанности, скорее, заключаются в формировании профессионального сержантского корпуса в подразделениях.
"Что касается финансового обеспечения, то, я полагаю, что у людей, стоящих на таких должностях, уровень денежного довольствия должен быть выше, чем у сержантского состава", — добавил эксперт.
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