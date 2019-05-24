Умерла историк Наталия Басовская

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Москве в возрасте 78 лет скончалась историк-медиевист Наталия Басовская, сообщает официальный сайт В Москве в возрасте 78 лет скончалась историк-медиевист Наталия Басовская, сообщает официальный сайт РГГУ

"Наталия Ивановна стояла у истоков создания Российского государственного гуманитарного университета и многие годы была проректором по учебной работе", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Басовская была выдающимся ученым и "блестящим популяризатором исторического знания".

Как ранее сообщил радиостанции " Говорит Москва " ректор РГГУ Александр Безбородов, Басовская болела с осени прошлого года, а последние дни провела в реанимации.

Доктор исторических наук, заслуженный профессор РГГУ Наталия Басовская специализировалась на истории Cредних веков Западной Европы. Она возглавляла кафедру всеобщей истории Историко-архивного института РГГУ, а также учебно-научный Центр визуальной антропологии и эгоистории.