Умерла историк Наталия Басовская

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Москве в возрасте 78 лет скончалась историк-медиевист Наталия Басовская, сообщает официальный сайт РГГУ.
"Наталия Ивановна стояла у истоков создания Российского государственного гуманитарного университета и многие годы была проректором по учебной работе", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Басовская была выдающимся ученым и "блестящим популяризатором исторического знания".
Как ранее сообщил радиостанции "Говорит Москва" ректор РГГУ Александр Безбородов, Басовская болела с осени прошлого года, а последние дни провела в реанимации.
Доктор исторических наук, заслуженный профессор РГГУ Наталия Басовская специализировалась на истории Cредних веков Западной Европы. Она возглавляла кафедру всеобщей истории Историко-архивного института РГГУ, а также учебно-научный Центр визуальной антропологии и эгоистории.
Наталия Басовская — автор более 150 работ, среди которых книги "Столетняя война: леопард против лилии", "От Калигулы до королевы Марго". С 1970-х годов выступала на радио и телевидении.