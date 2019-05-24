Во Львове неизвестные облили краской чиновников на заседании горсовета

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Неизвестные, которые ранее заблокировали работу сессии Львовского городского совета, сорвали заседание его исполнительного комитета, облив краской двух чиновников, сообщила пресс-служба горсовета в пятницу.

"Активисты, которые вчера заблокировали работу сессии Львовского городского совета, сегодня сорвали заседание исполнительного комитета Львовского горсовета. Неизвестные ворвались в малый сессионный зал, где обычно проходят заседания исполнительного комитета, и не позволили проводить заседание. В адрес должностных лиц звучали угрозы и оскорбления", - говорится в сообщении.