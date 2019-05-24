Партия Вакарчука озвучила критерии для кандидатов в депутаты Рады

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Партия "Голос", лидером которой является украинский певец Святослав Вакарчук, в пятницу опубликовала список критериев к кандидатам в депутаты Верховной рады Украины от "Голоса".

Вакарчук ранее заявил, что возглавляемая им партия "Голос" будет участвовать в предстоящих парламентских выборах на Украине. Он призвал граждан Украины присоединяться к его партии и добавил, что окончательный список членов политсилы, как и ее программа, будут сформированы и представлены на съезде. Министерство юстиции Украины во вторник перерегистрировало созданную в 2015 году политсилу в партию "Голос".

"Кандидаты в парламент от партии "Голос"... имеют незапятнанную репутацию, не зависящие от олигархов и готовы объяснить свое состояние... отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и закона Украины "О очистки власти"... разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии "Голос", - сообщила партия в Facebook.

Кроме того, кандидаты в депутаты Рады от "Голоса" должны иметь профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны, а также ставить общественные интересы выше личных и быть готовыми работать в команде для достижения результатов. Кандидаты не должны были сотрудничать с властями времен президентства Виктора Януковича или Коммунистической партией Украины. Кроме того у кандидатов не должно быть гражданства РФ и экономических интересов в этой стране

Еще один критерий – будущие кандидаты в депутаты от партии певца не должны быть действующими парламентариями.

В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений.