Голикова призвала поощрять участие бизнеса в системе долговременного ухода

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Участие предпринимательского сообщества в финансировании системы долговременного ухода нужно только поощрять, для отработки этих механизмов даже возможно изменение законодательства, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Нельзя сбрасывать с повестки дня возможность участия нашего предпринимательского сообщества. Конечно, здесь особый механизм частного-государственного партнёрства, но я думаю, что желание коллег участвовать в таких направлениях работы нужно исключительно поощрять", - заявила Голикова.

"Если в ходе такой работы потребуется внести какие-то изменения в закон о социальном обслуживании, возможно, уточнить какие-то подходы к законодательству в охране здоровья граждан с точки зрения функционирования гериатрической помощи, в этом нет ничего плохого, это наоборот хорошо, но для того, чтобы вносит туда изменения, мы должны чётко представлять, какого рода это изменение", - добавила она.