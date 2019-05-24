Решение о голосовании по храму в Екатеринбурге планируют принять в июне

Сотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото

Сотрудник полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Решение о проведении опроса или референдума по храму в Екатеринбурге, ориентировочно, будет принято в июне, сообщил РИА Новости председатель избиркома города Илья Захаров.

В пятницу в Екатеринбурге прошли депутатские слушания, в ходе которых обсудили процедуру проведения опроса.

"На следующей неделе будет создана рабочая группа. Мы приглашаем в эту рабочую группу представителей обеих сторон, с каждой стороны по несколько человек. Будем обсуждать. Так будет конструктивнее, чем такие мероприятия, как сегодня. Но такие мероприятия тоже необходимы, потому что мы еще раз выслушали мнения каждой стороны, объяснили им, чем одна форма от другой отличается (опрос и референдум – ред.). И, я думаю, в июне решение должно быть принято. Хотелось бы, чтобы в июне он (вопрос о проведении опроса или референдума – ред.) решился", - сказал Захаров.

Он добавил, что по итогам заседаний рабочей группы городская дума должна будет назначить опрос или референдум.

На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.