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РИА Новости

Директор школы во Владивостоке уволилась после флешмоба выпускников

24 мая, 12:45
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Директор школы во Владивостоке написала заявление об увольнении после костюмированной вечеринки выпускников, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.
Видео из одной из школ Владивостока появилось в местных СМИ и соцсетях. На кадрах видно, как десятки учеников в самых разных костюмах танцуют, жгут цветные дымовые шашки, а затем распыляют огнетушитель.
Трое юношей были одеты в вызывающие костюмы зайчиков — черные маски с ушами, короткие шорты и галстуки-бабочки, а одна из девушек — в форму полицейского.
"У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка", - сказал собеседник агентства.
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Власти региона примут меры

Как заявил РИА Новости представитель департамента образования и науки региона, к руководству школы во Владивостоке "примут меры". Чиновник отметил, что вопросы есть и к охранной организации.
По словам собеседника агентства, флешмоб произошел не во время торжественной линейки, посвященной последнему звонку, а накануне.
"Вместе с тем подобное поведение учеников на территории школы недопустимо. Кроме того, если будет установлен факт незаконного ношения форменной одежды правоохранительных органов, то это может расцениваться как административное правонарушение", - сказал он.
По его словам, со всеми школьниками, которые участвовали в инциденте, и их родителями пройдет разъяснительная работа.
Свою проверку также начала полиция.
"Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
По его словам, за незаконное ношение полицейской формы предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
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"Увольнять нельзя"

В свою очередь, депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов заявил, что директора школы нельзя увольнять.

"Ничего страшного не произошло. Сейчас в департаменте уже никого нет, но в понедельник поеду, буду разбираться по этому поводу. Если директор уволится, то буду по этому поводу жаловаться на департамент образования в прокуратуру", - написал он в Facebook.

Депутат заксобрания от КПРФ не понимает, почему прощальная вечеринка вызвала такой общественный резонанс.
"Ну дети, ну нарядились? Да молодцы дети, правильно сделали. А почему директор виноват? И директор молодец. И что за административка за полицейскую форму? Ну давайте половину КВНщиков привлечем к ответственности за то, что форму полицейскую на сцене надевают", - считает Самсонов
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130574182969
ВладивостокОбщество
Популярные комментарии
Деградация прогрессирует....Оставить класс на второй год, одним на воспитание, другим в назидание.
24 мая, 13:31
Б.БывалоИлучше .
88500060
Что за бред написали про ношение формы? Дохрена у нас проверяющих, проводят мусорную реформу, а толку нету
24 мая, 13:15
Telebaran
72110125
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