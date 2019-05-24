Директор школы во Владивостоке уволилась после флешмоба выпускников

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Директор школы во Владивостоке написала заявление об увольнении после костюмированной вечеринки выпускников, сообщил РИА Новости представитель учебного заведения.

Видео из одной из школ Владивостока появилось в местных СМИ и соцсетях. На кадрах видно, как десятки учеников в самых разных костюмах танцуют, жгут цветные дымовые шашки, а затем распыляют огнетушитель.

Трое юношей были одеты в вызывающие костюмы зайчиков — черные маски с ушами, короткие шорты и галстуки-бабочки, а одна из девушек — в форму полицейского.

"У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка", - сказал собеседник агентства.

Власти региона примут меры

Как заявил РИА Новости представитель департамента образования и науки региона, к руководству школы во Владивостоке "примут меры". Чиновник отметил, что вопросы есть и к охранной организации.

По словам собеседника агентства, флешмоб произошел не во время торжественной линейки, посвященной последнему звонку, а накануне.

"Вместе с тем подобное поведение учеников на территории школы недопустимо. Кроме того, если будет установлен факт незаконного ношения форменной одежды правоохранительных органов, то это может расцениваться как административное правонарушение", - сказал он.

По его словам, со всеми школьниками, которые участвовали в инциденте, и их родителями пройдет разъяснительная работа.

Свою проверку также начала полиция.

"Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.

По его словам, за незаконное ношение полицейской формы предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

"Увольнять нельзя"

В свою очередь, депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов заявил, что директора школы нельзя увольнять.

"Ничего страшного не произошло. Сейчас в департаменте уже никого нет, но в понедельник поеду, буду разбираться по этому поводу. Если директор уволится, то буду по этому поводу жаловаться на департамент образования в прокуратуру", - написал он в Facebook.

Депутат заксобрания от КПРФ не понимает, почему прощальная вечеринка вызвала такой общественный резонанс.