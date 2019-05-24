Голикова предложила изменить систему социального страхования

"Есть смысл подумать над изменениями внутри системы социального страхования. И вполне такой подход может быть адаптирован к нашей российской действительности. Надо только предметно поработать над структурой того, что сейчас находится в системе социального страхования, для того, чтобы можно было предложить или в качестве одного из (механизмов - ред.) или в качестве комбинированного механизма подобного вида страхования по долговременному уходу", - заявила она.