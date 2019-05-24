ЛНР передала Киеву 60 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК 24 мая — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передали Киеву 60 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе и выразили желание отбывать наказание за пределами ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Процесс передачи заключенных, осужденных до 2014 года и выразивших делание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории, со стороны ЛНР стартовал в декабре 2018 года.
© РИА НовостиПередача со стороны ЛНР Киеву лиц, осужденных до 2014 года и выразивших желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории
Передача со стороны ЛНР Киеву лиц, осужденных до 2014 года и выразивших желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории
"Сегодня состоялась передача украинской стороне 60 лиц, осужденных до 2014 года. Это жест доброй воли со стороны Луганской народной республики. Эти осужденные изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины", - заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
Передача состоялась на линии соприкосновения в районе населенного пункта Счастье с участием представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). На подконтрольную Киеву территорию передали 57 мужчин и три женщины.