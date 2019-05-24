В Калининграде заключили под стражу полицейского, подозреваемого в пытках

КАЛИНИНГРАД, 24 мая - РИА Новости. Майор полиции из города Пионерского Калининградской области, подозреваемый в пытках задержанного, заключен под стражу до 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Светлогорского городского суда.

"Суд в четверг избрал в отношении полицейского, сотрудника МО МВД России "Светлогорский", меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля 2019 года. Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения)", - сообщили в суде.

По данным источника в правоохранительных органах, арестованный полицейский Эдуард Калтырин подозревается в том, что участвовал в пытках задержанного.