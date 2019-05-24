В Туле ввели план "Перехват" после нападения на полицейского

"У нас достаточно большое количество сотрудников задействовано в том, чтобы найти и задержать лиц, причастных к нападению. Также задействованы сотрудники "Росгвардии". Введен план "Перехват", - сказал Ярцев.

Ранее УМВД сообщило, что полицейский в Туле госпитализирован после нападения. По данным ряда СМИ, на полицейского якобы напали три человека, избили, забрали табельное оружие и выстрелили в него, а затем бросили пистолет и скрылись. В УМВД опровергли данные о похищении у полицейского табельного оружия.