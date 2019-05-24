Директору пермской гимназии, где девочкам завысили баллы, объявят выговор

ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Директору пермской гимназии №4, в которой приемная комиссия установила разные проходные баллы для поступающих в первый класс девочек и мальчиков, объявят выговор, сообщила журналистам заместитель главы города Людмила Гаджиева.

В среду стало известно, что в пермской гимназии № 4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек - для будущих первоклассников он составляет 65,7, а для первоклассниц - 69,1. На ситуацию отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала ситуацию гендерной дискриминацией. После этого проверку в образовательном учреждении начала прокуратура.

"Сегодня департамент образования вышел в гимназию, провел проверку. Мы можем констатировать, что действительно директор гимназии превысила свои полномочия, и, безусловно, ей будет объявлен выговор", - заявила Гаджиева.

По ее словам, разные проходные баллы для мальчиков и девочек при проведении приемной кампании в учреждении были введены впервые. "Извиняюсь, что так получилось", - сказала Гаджиева.

Замглавы мэрии Перми отметила, что эта ситуация затронула "серьезную проблему зачисления детей в статусные учебные заведения в первый класс". По мнению Гаджиевой, ее можно решить путем отбора детей с пятого класса, для принятия административного решения по вопросу будет собрана рабочая группа с участием руководителей образовательных учреждений, родительской общественности и прокуратуры. "Мы обсудим варианты работы и, думаю, уже в следующей приемной кампании, к сентябрю мы можем в качестве пилотного проекта на каком-то учреждении "обкатать" постепенный переход приема на обучение с пятого класса", - анонсировала Гаджиева.