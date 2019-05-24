В Туле ранили полицейского

ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Туле напали на полицейского, сообщается в официальной группе регионального УМВД во "ВКонтакте".
Его госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии. В городе ввели план "Перехват" для розыска злоумышленников.
Как сообщил ряд СМИ, на сотрудника полиции напали три человека, отобрали табельный пистолет, выстрелили в него, бросили оружие и скрылись.
Однако позднее в пресс-службе регионального ГУ МВД опровергли информацию о краже и заявили, что преждевременно говорить о "расстреле" полицейского.
В свою очередь, региональный СК заявил, что нападавшие все же отобрали оружие и несколько раз выстрелили из него в сотрудника полиции.
Возбуждено дело по статье "Покушение на убийство".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты. Проводится осмотр места происшествия, допросы свидетелей и очевидцев.