В Туле ранили полицейского

Сотрудник СК РФ на месте нападения на полицейского в Туле. 24 мая 2019

Сотрудник СК РФ на месте нападения на полицейского в Туле. 24 мая 2019

ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Туле напали на полицейского, сообщается в официальной группе регионального УМВД во " ВКонтакте ". В Туле напали на полицейского, сообщается в официальной группе регионального УМВД во "".

Его госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии. В городе ввели план "Перехват" для розыска злоумышленников.

Как сообщил ряд СМИ, на сотрудника полиции напали три человека, отобрали табельный пистолет, выстрелили в него, бросили оружие и скрылись.

Однако позднее в пресс-службе регионального ГУ МВД опровергли информацию о краже и заявили, что преждевременно говорить о "расстреле" полицейского.

В свою очередь, региональный СК заявил, что нападавшие все же отобрали оружие и несколько раз выстрелили из него в сотрудника полиции.

Возбуждено дело по статье "Покушение на убийство".