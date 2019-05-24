Меркель и Зеленский подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений

БЕРЛИН, 24 мая – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на востоке Украины, а также подчеркнули необходимость полного выполнения минских соглашений и тесного сотрудничества в нормандском формате, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Предметом разговора были в особенности двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутриполитическое развитие на Украине, в том числе положение дел на востоке Украины", - говорится в заявлении.
"Оба подчеркнули необходимость полного выполнения минских договоренностей и интерес в продолжении тесного сотрудничества в рамках нормандского формата", - отметил Зайберт.
В свою очередь пресс-служба президента Украины отметила, что стороны также обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне.