Более десяти тысяч россиян посетили Монако в первом квартале 2019 года

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Количество российских туристов в Княжестве Монако за первый квартал 2019 года увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило более 10,4 тысячи человек, сообщили в Управлении по туризму Монако.

По данным центрального статистического бюро, в первые три месяца этого года Монако посетили почти 169,7 тысячи туристов со всего мира, что на 3,8% больше по сравнению с показателем прошлого года.

"Стоит отдельно отметить значительный рост турпотока в Монако из России — за первый квартал 2019 года страну посетили более 10,4 тысячи туристов из РФ, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.