Тереза Мэй объявила об отставке

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Мария Табак. Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Соответствующее заявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.
Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Однако она еще успеет принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом.
Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат — бывший глава МИД Борис Джонсон — уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.
24 мая, 12:13Биография Терезы Мэй
Рассматривает такую возможность и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.
До тех пор пока не будет избран новый глава кабинета, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера.
1 апреля, 08:00Брекзит и англомания
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже прокомментировала предстоящую отставку премьер-министра Великобритании.
"Логично: June ends May ("май заканчивается с наступлением июня". — Прим. ред.)", — написала она на Facebook.
24 мая, 14:59Терпение кончилось