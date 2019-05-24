Китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсацию за простой 737 MAX

ПЕКИН, 24 мая- РИА Новости. Тринадцать китайских авиакомпаний официально потребовали от Boeing компенсацию за ущерб, причиненный приостановкой полетов самолетов серии 737 MAX, сообщает издание Тринадцать китайских авиакомпаний официально потребовали от Boeing компенсацию за ущерб, причиненный приостановкой полетов самолетов серии 737 MAX, сообщает издание thepaper.cn

"По состоянию на данный момент 13 китайских авиакомпаний, использующих для перевозок самолеты 737 MAX, официально потребовали от компании Boeing возмещения ущерба", - пишет издание.

По имеющимся открытым данным, в авиапарке китайских авиакомпаний в общей сложности 96 самолетов 737 MAX.

В марте Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.