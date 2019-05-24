Бывшего замгенпрокурора Украины вызвали на допрос

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Бывший первый заместитель генпрокурора Украины, юрист Ренат Кузьмин, которого подозревают в совершении ряда преступлений, вызван на допрос, соответствующая повестка опубликована в пятницу на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
"Подозреваемому Ренату Равельевичу Кузьмину… Вам необходимо явиться 29.05.2019 в 10 часов 30 минут в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины... для проведения допроса в качестве подозреваемого", - говорится в повестке.
Отмечается, что Кузьмина подозревают, в частности, в злоупотреблении властью или служебным положением, служебном подлоге; самовольном захвате земельного участка и самовольном строительстве; легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем; подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов.
Дело против него возбуждено 25 сентября 2015 года.
Против Кузьмина, кроме дела по обвинению в незаконном строительстве жилья на территории рекреационной зоны, было открыто дело по обвинению в незаконном задержании экс-главы МВД Украины (а ныне генпрокурора Украины) Юрия Луценко в 2010 году.