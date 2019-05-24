Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

"Какое бы решение не вынесло голосование в это пока еще не мирное время, другая сторона не будет готова признать и принять (его. — Прим. ред.). Мы просим для успокоения граждан и принятия более взвешенных решений перенести любые формы голосования по вопросу собора Святой Великомученицы Екатерины минимум на месяц вперед", — сказал Райников.