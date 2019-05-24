Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
"Какое бы решение не вынесло голосование в это пока еще не мирное время, другая сторона не будет готова признать и принять (его. — Прим. ред.). Мы просим для успокоения граждан и принятия более взвешенных решений перенести любые формы голосования по вопросу собора Святой Великомученицы Екатерины минимум на месяц вперед", — сказал Райников.
Храм или сквер?
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы.
В ходе протестов были задержаны в общей сложности около 100 человек.
Когда ситуация вызвала общественный резонанс, Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства.
После этого городские власти сообщили, что проведут опрос.
В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что попросит мэра Александра Высокинского не включать сквер в перечень вариантов новой площадки для строительства.
Позднее градоначальник прокомментировал это и отметил, что не готов вычеркивать сквер из списка.