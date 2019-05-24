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РИА Новости

"Единая Россия" обязует участников праймериз соблюдать этические нормы

24 мая, 12:05
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Партия "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Обязательным условием участия в предварительном голосовании "Единой России" является соблюдение этических норм партии, в случае их нарушения кандидаты будут отстранены от участия в праймериз, рассказал РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Виктор Селиверстов.
Единый день предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на предстоящие в сентябре выборы намечен на 26 мая. Ранее Селиверстов рассказал, что средний конкурс среди участников праймериз составляет 4,2 человека на место, всего зарегистрированы 4503 кандидата. Он также сообщил, что в преддверии процедуры предварительного голосования кандидаты провели около 2 тысяч дебатов по 42 темам, охватывающим главные сферы жизни общества.
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"В декабре 2018 года на XVIII съезде "Единой России" мы приняли решение установить четкие этические нормы для членов и сторонников партии, которые обязательны для всех. Каждый кандидат ПГ (предварительного голосования - ред.), заполняя заявление на участие в процедуре, обязуется неукоснительно соблюдать этические нормы, принятые в партии. В случае, если кандидат предварительного голосования совершит поступок, выходящий за рамки этих норм, он может быть отстранен от участия в процедуре по дискредитирующим основаниям", - заявил Селиверстов.
По его словам, необходимость соблюдения этических норм участниками праймериз была закреплена в положениях о проведении предварительного голосования решением президиума генсовета партии в декабре 2018 года.
Замсекретаря генсовета единороссов напомнил, что кандидаты предварительного голосования, независимо от того, являются ли они членами ЕР, сторонниками партии или беспартийными, – это "люди, претендующие на дальнейшее выдвижение от "Единой России" на выборах различного уровня". "Они станут лицом "Единой России", от ее имени будут общаться с избирателями, а значит должны вести себя соответствующе и соблюдать установленные этические нормы", - заключил Селиверстов.
В 2019 году пройдут 74 избирательные кампании в 45 субъектах РФ. В 18 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в 13 - кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 22 - выборы депутатов административных центров, в трех - выборы глав административных центров, также в 14 регионах состоятся выборы в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 38 тысяч 231 мандат.
Стенд партии Единая Россия
17 мая, 19:31
На праймериз ЕР в Москве утвердили 136 кандидатов и около 1300 выборщиков
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