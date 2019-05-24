"Единая Россия" обязует участников праймериз соблюдать этические нормы

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Обязательным условием участия в предварительном голосовании "Единой России" является соблюдение этических норм партии, в случае их нарушения кандидаты будут отстранены от участия в праймериз, рассказал РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Виктор Селиверстов.

Единый день предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на предстоящие в сентябре выборы намечен на 26 мая. Ранее Селиверстов рассказал, что средний конкурс среди участников праймериз составляет 4,2 человека на место, всего зарегистрированы 4503 кандидата. Он также сообщил, что в преддверии процедуры предварительного голосования кандидаты провели около 2 тысяч дебатов по 42 темам, охватывающим главные сферы жизни общества.

"В декабре 2018 года на XVIII съезде "Единой России" мы приняли решение установить четкие этические нормы для членов и сторонников партии, которые обязательны для всех. Каждый кандидат ПГ (предварительного голосования - ред.), заполняя заявление на участие в процедуре, обязуется неукоснительно соблюдать этические нормы, принятые в партии. В случае, если кандидат предварительного голосования совершит поступок, выходящий за рамки этих норм, он может быть отстранен от участия в процедуре по дискредитирующим основаниям", - заявил Селиверстов.

По его словам, необходимость соблюдения этических норм участниками праймериз была закреплена в положениях о проведении предварительного голосования решением президиума генсовета партии в декабре 2018 года.

Замсекретаря генсовета единороссов напомнил, что кандидаты предварительного голосования, независимо от того, являются ли они членами ЕР, сторонниками партии или беспартийными, – это "люди, претендующие на дальнейшее выдвижение от "Единой России" на выборах различного уровня". "Они станут лицом "Единой России", от ее имени будут общаться с избирателями, а значит должны вести себя соответствующе и соблюдать установленные этические нормы", - заключил Селиверстов.